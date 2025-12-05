El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los Hermanos Aicardi entre la herencia de ‘Cariñito’ y la modernidad de ‘Ghosting’

Yani y Rodolfo Aicardi, conocidos artísticamente como ‘Los Hermanos Aicardi’, pasaron por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de la responsabilidad de mantener vivo el legado de su padre y presentar su más reciente lanzamiento musical.

Los hermanos confesaron que crecer junto al ídolo de la música tropical fue una experiencia particular. Mientras en la calle Rodolfo Aicardi era un fenómeno al que le pedían autógrafos y fotos, en casa era simplemente su papá.

Curiosamente, revelaron que en su hogar casi no se escuchaba música tropical; su padre prefería el silencio para descansar o les regalaba dispositivos como Walkmans para que escucharan otros géneros y él pudiera estar tranquilo.

Más allá de la anécdota, Rodolfo —Hijo— profundizó en la importancia de su herencia musical, asegurando que este legado no pertenece solo a la familia, sino a todos los colombianos. “Es nuestra música”, afirmó, destacando cómo estas melodías evocan recuerdos inmediatos de padres, tíos y abuelos en estas épocas navideñas que ya se acercan.

Sobre el repertorio, reconocieron que “Cariñito” es el himno indiscutible de la Navidad y la canción que el público siempre exige. Sin embargo, buscando dejar su propia huella y evolucionar el género, presentaron su nueva canción titulada ‘Ghosting’.

Este tema mezcla el sonido tropical clásico con una problemática moderna de las redes sociales: las relaciones amorosas que desaparecen sin dejar rastro.

Los artistas también compartieron el origen sentimental de su proyecto actual, el cual se formalizó hace ocho años. Recordaron con emoción que en 1982 su padre grabó el álbum “Se va la vida” acreditando a ‘Los Hermanos Aicardi’, como si hubiera predicho que sus hijos heredarían su empresa y continuarían con su historia musical.

Al hablar de su agenda para este fin de año, confirmaron una gira nacional que incluye fechas en Medellín, Manizales y Pasto. En Bogotá, se presentarán los días 19, 20 y 21 de diciembre, prometiendo extender la parranda hasta el amanecer.

Escuche la entrevista completa aquí:

