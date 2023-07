“¿Por qué desapareció si todo iba bien?”: Psicóloga reveló detalles del ghosting

El ghosting es un fenómeno de irresponsabilidad afectiva muy común en las relaciones, pues se trata de cuando dos personas se encuentran en conversaciones para conocerse, proyectándose a una futura relación, pero uno de ellos finalmente desaparece sin ningún motivo, dejando a la otra persona en un estado de desconcierto e inseguridad, además de la duda del por qué ocurrió.

Para hablar sobre este tema de salud emocional, Leisa Puentes, psicóloga especialista en terapia de pareja y salud sexual, nos amplía al respecto.

“El ghosting es esa conducta de una persona en la cual desaparece, “ghost” viene de la palabra “fantasma”, eso es lo que pasa, se esfuma como un fantasma. Puede pasar en las relaciones amistosas, así como en las sexoafectivas”, explicó la experta.

¿Qué pasa en la cabeza de la persona que ghostea?

EL ghosteo, según la experta, “es de las peores formas de terminar una relación, la desaparición de la otra persona genera una incertidumbre aterradora. Suele ocurrir cuando te estas portando muy bien, estas dando tu mejor versión y la otra persona solo desaparece, esto lo puede llevar a un sinfín de situaciones complejas a nivel emocional”.

La víctima desarrollaría un sentimiento de culpa inmenso, generando una gran cantidad de dudas, preguntándose qué hizo mal, qué le falto, qué tiene de malo, empiezan a asociarlo como si fuera un problema propio, se sienten despreciados, desvalorados, humillados, y tienen la sensación de no ser suficientes.

Sin embargo, la acción de ghostear no tiene implicaciones solo para la víctima, sino también para el “fantasma”, incluso, es él el más afectado a emocionalmente.

“El que ghostea busca una salida fácil al no saber cómo reaccionar ante una situación de confrontación con la pareja, así como el escapar ante momentos complejos. Es un tema muy de egoístas, donde las necesidades de la otra persona no cuentan, además tiene que ver con la inmadurez a expresar lo que sienten; lo ideal es que, si no siente afinidad o no quiere lo mismo que la otra persona, decirlo. Ellos son personas que no saben lo que quieren ni tienen claridad emocional”, aseguró.

Por otro lado, también generó advertencia sobre las aplicaciones de citas, pues normalmente las personas allí solo están en búsqueda de encuentros sexuales y después de obtenerlo, desaparecen.

“Estas personas tienen miedo al compromiso e inseguridades. Sienten que no serán capaces, que la otra persona es mucho más que ellos, o solo tienen el ego alto y van coleccionando este tipo de víctimas porque se sienten validados cada vez que están con alguien y luego esta persona los está buscando”, agregó.

Además, dijo que “una persona que ghostea no tiene las herramientas emocionales para manejar el cierre de una relación y esta relacionado a heridas psicológicas profundas que no le permiten llegar a un vínculo con la otra persona. Quién ghostea debe trabajar en sus heridas, si ha hecho esto varias veces es necesario que se autoexamine”.

¿Cómo superar un ghosteo?

Finalmente, la experta dio algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de haber sido víctima de ghosteo:

Cuidarse y autoprotegerse : el amor propio debe ir por encima del que se tiene por el otro.

el amor propio debe ir por encima del que se tiene por el otro. Tener en cuenta cuanto vale nuestra dignidad: si a los cuatro mensajes no aparece, es suficiente. Debe poner un lapso de días para que aparezca y debe traer una explicación a esta evasiva.

si a los cuatro mensajes no aparece, es suficiente. Debe poner un lapso de días para que aparezca y debe traer una explicación a esta evasiva. Permitirse sentir: sienta su tristeza, haga el duelo, reflexionar sobre el tiempo que perdió y de lo que entregó y no fue reciproco.

sienta su tristeza, haga el duelo, reflexionar sobre el tiempo que perdió y de lo que entregó y no fue reciproco. No culparse: el ghosteo no fue su culpa, sino del que desapareció.

el ghosteo no fue su culpa, sino del que desapareció. Red de apoyo: rodéese de su red de apoyo como familiares y amigos.

rodéese de su red de apoyo como familiares y amigos. Vida saludable: empiece nuevos estilos de vida, durmiendo bien, alimentándose bien y haciendo ejercicio.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: