Sus raíces y el Joe Arroyo, las inspiraciones detrás de la música de Aria Vega

Mariana Padilla, más conocida artísticamente como Aria Vega, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su presente artístico y como define su identidad musical.

Vega confesó que su reciente paso por las fiestas de Cartagena fue una experiencia “sin precedentes”, describiendo el ambiente como un “fiestón” al nivel de un carnaval. La cantante afirmó su amor por el Caribe colombiano, destacando la magia romántica de Cartagena y su orgullo de ser barranquillera.

Más allá de la fiesta, Vega habló de su actual propuesta musical. Aunque señaló que hoy en día los géneros son fluidos, aseguró estar enfocada en el “Afrobeat” y explicó que, tras vivir en Bogotá y Medellín, su música cobró un sentido mayor y una identidad global al reconectar con sus raíces, abriéndose puertas de una manera que ella misma califica como increíble.

La artista también se sinceró sobre el fenómeno viral que vive en plataformas como TikTok e Instagram y admitió sufrir de una especie de “síndrome del impostor” al ver su nombre por todas partes, atribuyendo su éxito actual a una mezcla de talento, disciplina y una cuota de “suerte” y privilegio al conectar con el público.

Vega compartió sus fuentes de inspiración, recordando con cariño a su abuelo, un melómano que le enseñó a bailar porro con los discos de antaño. Rindió un homenaje especial al Joe Arroyo, revelando que su más reciente composición incluye referencias directas al ídolo cartagenero con la frase: “El Joe no te quiere ausente”.

La barranquillera también confirmó su participación en el próximo Festival Estéreo Picnic en Bogotá y su presencia en los próximos Carnavales de Barranquilla. Además, anticipó nueva música con un mensaje de empoderamiento, asegurando que si el 2025 fue bueno, el próximo año será aún mejor.

Escuche la entrevista completa aquí:

