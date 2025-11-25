Buena Vida Beach 2026: el festival que celebra la música, el bienestar y la buena energía en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena y Buena Vida Beach presentan la edición 2026 del festival de música, bienestar y sostenibilidad más importante de Colombia.

Del 2 al 4 de enero, Punta Canoa se convertirá en el epicentro de uno de los encuentrosculturales y turísticos más relevantes del inicio de año.

Un line-up internacional que posiciona a Cartagena en el mapa global:

Buena Vida Beach 2026 reunirá a los protagonistas del circuito electrónico mundial, incluyendo a:

Marco Carola, Joseph Capriati, Seth Troxler, Luciano, Chelina Manuhutu, Ilario Alicante, Franky Rizardo, Frank Storm, Jean Pierre, Malóne, Miguelle & Tons, The Martinez Brothers, además de más de 14 DJs nacionales, conformando una curaduría que destaca tanto el talento internacional como el mejor talento colombiano.

Bienestar como eje fundamental del festival

La edición 2026 incorpora un componente único de bienestar que integrará música, movimiento y prácticas de sanación.

El festival contará con la participación de Human Garage, representado por Aaron Mathias,así como la presencia de Nalini Wellbeing, liderado por Melissa Balseiro, quienes guiarán sesiones de bienestar físico y energético desde las primeras horas de la mañana.

Estas experiencias buscan que los asistentes inicien el año con propósito, claridad y conexión.

Sostenibilidad y compromiso con el territorio

Buena Vida Beach 2026 refuerza su compromiso ambiental y comunitario con un plan liderado por Ambientados, bajo la dirección de Susi Perdomo.

Se implementarán acciones de educación ambiental, manejo de residuos, restauración y colaboración activa con la comunidad de Punta Canoa, consolidando al festival como un modelo de impacto positivo en la región.

Tres días de experiencias inolvidables:

Entre el 2 y el 4 de enero, los asistentes disfrutarán de:

Música electrónica internacional y nacional.

Programación de bienestar y fitness.

Gastronomía local curada.

Arte, playa y cultura.

Activaciones sostenibles.

Jornadas continuas desde la mañana hasta entrada la madrugada.

Todo ello en una locación renovada en Punta Canoa, a solo 30 minutos de Cartagena.

Buena Vida Beach 2026 es un proyecto que integra turismo, cultura, innovación, bienestary comunidad, consolidando a Cartagena como uno de los destinos más importantes de la región para experiencias de alto nivel.