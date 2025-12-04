Carmiña Villegas enseñó cómo comer buñuelo y tamal sin perder la elegancia en época de Navidad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde un tamal hasta un buñuelo: Carmiña Villegas enseña como comer un plato sin perder la elegancia

Carmiña Villegas, influencer reconocida por su estilo y protocolo, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de cómo ha logrado democratizar las buenas maneras a través de sus redes sociales y compartir su visión sobre la etiqueta moderna.

Villegas aseguró que el propósito fundamental de la etiqueta no es seguir reglas rígidas por vanidad, sino otorgar seguridad y empoderamiento personal.

Para ella, el comportamiento adecuado crea una dinámica positiva donde “las buenas maneras reflejan buenas maneras”, logrando que las personas alrededor se sientan bien y respetadas. Más allá de las normas tradicionales, Villegas profundizó en su reinvención en sus redes sociales que comenzó en 2021.

Recordó como transformó su contenido de un enfoque riguroso y “de libro” a uno basado en el humor y la espontaneidad. Según la experta, “divertirse es la mejor forma de aprender”, lo que ha generado una conexión masiva con una audiencia que busca consejos prácticos para la vida diaria.

La experta también compartió su filosofía sobre los errores comunes en la mesa, destacando tres fallas principales: hablar con la boca llena, el uso incorrecto de la cuchara y beber gaseosas directamente de la botella.

Al hablar de la gastronomía típica, Villegas aclaró que la etiqueta aplica a todo, desde un plato sofisticado hasta un tamal o un buñuelo, típicos por estas épocas decembrinas.

Explicó también que la verdadera elegancia radica en la estética y en no incomodar a los demás, sugiriendo, por ejemplo, trocear el buñuelo en bocados pequeños y servir el tamal en un plato semi-hondo, retirando las hojas previamente en la cocina.

Villegas también celebró el éxito de su reciente colaboración con el doctor Alberto Casas Santamaría, calificándola como una experiencia de “cultura, conocimiento y elegancia”, y reafirmó el impacto que ya posee su marca personal bajo la célebre premisa que se ha convertido en su sello: “¿Qué diría Carmiña?”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Desde un tamal hasta un buñuelo: Carmiña Villegas enseña como comer un plato sin perder la elegancia 18:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: