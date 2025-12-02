Alejandro Crocker, el diseñador que convierte los ‘desperdicios’ en segundas oportunidades

Alejandro Crocker, diseñador venezolano y referente de la moda circular en el país, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su propuesta de lujo sostenible y compartir la filosofía detrás de la transformación de residuos textiles.

Crocker explicó que su marca nace de una obsesión por evitar que los materiales lleguen a los vertederos, transformando lo que la sociedad considera “desperdicio” en piezas únicas.

El diseñador agregó que trabaja con materiales que van desde uniformes dados de baja por la Policía de Colombia hasta dotaciones industriales, logrando crear vestuario con el mínimo impacto ambiental posible.

Más allá de la estética y la moda, Crocker resaltó en el arduo trabajo pedagógico que ha realizado durante más de 20 años. Recordó que al inicio era casi imposible que la gente aceptara usar ropa de segunda mano, pero hoy impulsa una historia donde cada prenda tiene su propia historia, superando la estigmatización que hay frente al material reciclado.

Su labor creativa va de la mano con un fuerte componente social a través de la fundación “Juntos Se Puede”. Con el apoyo de la cooperación internacional, el diseñador imparte cursos de “pensamiento creativo” a migrantes y comunidades vulnerables, permitiéndoles graduarse con sus propias marcas y emprendimientos basados en el aprovechamiento de recursos.

Crocker también compartió su filosofía sobre el consumo y la industria: “Si el día de mañana ya no hay desperdicio, seremos todos felices porque seremos una sociedad más justa en nuestra producción”.

El diseñador explicó que el costo de la moda circular es más elevado debido a la “remanufactura”, un proceso artesanal que toma tres o cuatro veces más tiempo que la moda rápida. Detalló que esto implica limpiar, desbaratar y volver a unir piezas, priorizando un pago justo a la mano de obra frente a los precios artificialmente bajos del “fast fashion” o moda rápida.

Al hablar del papel del público, el diseñador destacó que la verdadera “revolución verde” está en manos de los consumidores. Aseguró además que Colombia es pionera en este cambio y que el futuro depende de investigar, preguntar el origen de las prendas y apoyar el talento local bajo la premisa del “hecho en Colombia”.

