El proyecto de Kelly Velázquez que une moda, trabajo social y autonomía femenina: ‘Santísimas’

La empresa de Kelly Velazquez ‘Santisimas’ nació de una idea que podía sonar sencilla pero a la vez radical. Esta misma se basó en que la ropa íntima no se debía esconder ni sentir culpa por no hacerlo, tenía que acompañar la seguridad de las mujeres cada día que fuese posible.

Para la empresaria, que creó ‘Santisimas’ desde Medellín, la idea es romper tabúes y acabar con estereotipos junto a lograr un posicionamiento tanto adentro de Colombia como fuera de esta.

“La ropa íntima debe ser una extensión del cuerpo”, dijo, pues está convencida de que la sensualidad en la vida cotidiana no está ligada a los cuerpos perfectos, sino a la personalidad de cada persona.

Esta apuesta se ha hecho un lugar en el mercado gracias a que muchas mujeres logran tener con las prendas otra forma de expresarse.

En la empresa hay toda una red, pues hay más de 40 trabajadoras directas y más de 20 talleres que están siendo liderados por madres cabeza de familia que hay de muchas zonas del país y Velázquez sabe que esas trabajadoras son tan importantes como sus diseños, “Lo más lindo es ver cómo esta empresa ha transformado la vida de tantas mujeres”, concluyó.

