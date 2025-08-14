“La moda cuenta historias”: así es la visión crítica de Vanessa Rosales

En diálogo con Mujeres W, Vanessa Rosales, quien es historiadora de la Universidad De Los Andes y con un magíster en estudios de la moda, contó que construyó una carrera interseccional entre la moda, el feminismo y la historia: “La humanidad somos seres vestidos, la ropa y la estética conducen a todos los fenómenos y expresiones de la condición humana”, sostuvo.

Rosales rechazó la idea de que la moda es frívola y aseguró que siempre ha buscado romper moldes o divisiones tradicionales: “Se suponía que la filosofía no se mezclaba con lo poético, que la moda no se mezclaba con la historia, mi trabajo ha tratado de desobedecer eso.”

En sus análisis, dio la idea de que las estéticas también trasmiten ideologías políticas. Incluso, advirtió que en Estados Unidos varios sectores conservadores han impulsado una nostalgia “regresiva” que vuelve a tomar roles de género tradicionales dónde la juventud, la blanquitud y un modelo femenino antifeminista son el pilar.

En su libro Mujer Incómoda, Rosales exploró cómo la incomodidad puede ser motor de cuestionarse y cambiar: “Reconocer lo que nos hace incómodas ante los demás y lo que nos cuestiona a lo largo de la vida es una forma de vivir”.

La historiadora también reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de la feminidad, señalando su ambivalencia: democratizan la moda y visibilizan cuerpos diversos, pero también impulsas consumos agresivos y estereotipos de belleza: “Que las niñas entiendan desde temprano que eso (el maquillaje, la estética perfecta) es ser mujer, es problemático“, advirtió.

Para Rosales, hablar de moda en Colombia implica abordar la clase social: “A veces no nos damos cuenta que aprendemos qué es bello según nuestra clase. La conciencia de clase es fundamental para entender nuestras propias limitaciones y cómo viven otros”, declaró.

Sobre la evolución del diseño en Colombia, resaltó que en la ultima década la moda pasó de estar subordinada a referentes internacionales a ser un bloque cultural y un motivo de orgullo: “Hoy nos vestimos orgullosamente de diseño colombiano. Falta conectar más la industria con el sector academico, pero la moda ha demostrado que puede ser una fuerza cultural”.

A día de hoy, Rosales sigue combinando la escritura, la docencia y sus análisis culturales, con el objetivo de seguir abriendo espacios dónde la moda se estudie como un fenómeno social complejo y no como un simple accesorio estético.

