Daniela Valencia: Comenzar a vender en Facebook hasta crear una moda internacional

Daniela nació en Nueva York en 1992 y fue criada en las ciudades de Manizales y Medellín, en su juventud combinó la influencia artistica de su tía y la cultura del Hip Hop que conoció por su hermano para guiarse por el mundo de la moda: “Siempre me vestía distinto, escuchaba música que no era lo común y eso lo transmitía en mi ropa”, recordó.

Su hobby de pintar camisetas para sus amigas en la época del colegio se terminó transformando en una marca formal, llamada TrueLove, aunque en 2017 fue obligada a cambiar el nombre a True tras un conflicto legal por el logo que tenía la marca, con esto, también hizo un cambio en su enfoque: “Aprovechamos la situación para hacer un rebranding, crear una marca genderless (Sin género) y más fuerte conceptualmente”, explicó.

Sin capital externo ni socios, Daniela y su hermano Pablo hicieron crecer la empresa al reinvertir sus ganancias. Para el 2024, True ya había vendido 20,000 millones de pesos y logrado exportar a otros 7 países, incluso ha logrado colaboraciones con New Balance, Budweiser, Maluma y NewEra.

El crecimiento, según Daniela, fue orgánico: “En pandemia crecimos un 300% por las ventas e-commerce (Comercio electronico) y pasamos de 12 a 60 empleados”, detalló. Actualmente sus tiendas más importantes están en Bogotá, Medellín, Cali y Miami, sin agregar que también tiene pop-ups en la Ciudad de México.

Valencia también reconoció que el crecimiento de la música urbana en Colombia tuvo influencia en su marca: “Crecimos en paralelo a artistas como J Balvin o Karol G, que trajeron tendencias internacionales”, afirmó.

Aparte del enfoque comercial, True trabaja con comunidades dedicadas a las artesanías y promueve que haya transparencia en este tipo de procesos: “El propósito de la marca es que la gente se exprese a través de las prendas que hacemos”, declaró.

En 2023, la diseñadora enfrentó el síndrome de burnout (O síndrome de trabajador quemado) por la intensidad de su trabajo y sus viajes:“Normalicé el agotamiento hasta que una psicóloga especialista en estrés laboral me dijo: ‘Estás quemada, completamente’, relató. Tras un proceso de descanso y de cambios en sus hábitos, retomó el ritmo.

Después de todo, True ahora se está preparando para abrir más tiendas en Latinoamérica y fortalecer su presencia en Estados Unidos, mientras consolida su lugar como una de las marcas de moda urbana más influyentes del país, al menos, hasta el momento.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Daniela Valencia: Comenzar a vender en Facebook hasta crear una moda internacional 25:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: