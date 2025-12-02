El Banquete del Bronx: Una iniciativa que lleva dignidad a las ‘ollas’ de Colombia

Orlando Beltrán, director y fundador de ‘El Banquete del Bronx’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre esta fundación que brinda alimentos, elementos de protección y apoyo emocional a los habitantes de calle de nuestro país.

Beltrán señaló que la misión central de la organización es luchar contra la indiferencia, señalando que la solidaridad no puede limitarse únicamente a la época navideña.

“El hambre está todos los días, las ganas de salir de alguien de las calles están todos los días”, afirmó, recordando que la fundación opera no solo en Bogotá, sino en ciudades como Medellín, Cali, Cúcuta y Villavicencio.

Más allá de la asistencia material, el director profundizó en el valor humano del voluntariado. Explicó que acciones pequeñas, como la “escucha”, son vitales: “A veces hace falta que una mujer escuche a aquella otra mujer de la calle que le dice ‘imagínese que tengo una infección y no sé con quién hablar’”.

Beltrán también alertó sobre las crudas realidades que se viven en el asfalto, destacando que las mujeres son quienes más sufren violencia y abusos. Asimismo, tocó el tema de las adicciones como un problema de salud pública, mencionando el alarmante cambio de consumo del “bazuco” al “tusi” en las nuevas generaciones.

Beltrán compartió su filosofía sobre la empatía, invitando a la sociedad a cambiar el estigma de miedo hacia el habitante de calle. “Nosotros pensamos que el loco era alguien malo y resultó que era alguien de los nuestros”, reflexionó, haciendo un llamado a verlos de otra manera.

Beltrán también invitó a sumarse como voluntarios a través de sus redes sociales para participar en próximas jornadas, incluyendo una gran cena en el Parque Tercer Milenio de Bogotá, donde esperan atender a 1.000 personas.

