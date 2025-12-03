“La música es terapéutica”: Ana Torroja y sus canciones como ayuda a su crisis musical
Ana Torroja habló de sus nuevas canciones y como superó el momento donde pensó en dejar los escenarios.
“La música es terapéutica”: Ana Torroja y sus canciones como ayuda a su crisis
Ana Torroja durante un concierto en julio de 2021. FOTO: Xavi Torrent/Redferns for Cruilla
Ana Torroja, cantante española, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para presentar sus nuevos sencillos, ‘La Maleta’ y ‘Se acabó el show’, y reflexionar sobre la búsqueda de su identidad artística, además de comentar como salió de su crisis musical.
Torroja confesó que en dos momentos de su vida se planteó seriamente dejar la música: primero tras la disolución del grupo y luego en un punto incierto de su carrera en solitario.
Sin embargo, reveló que la música le funcionó como una herramienta “terapéutica y catártica” que le permitió reencauzar su camino cuando sentía que ya no tenía un lugar en la industria.
Más allá de los lanzamientos, la artista resaltó el significado de ‘La Maleta’, describiéndola como un proceso difícil para separar a la “Ana de Mecano” de la “Ana Torroja”.
Explicó además que, aunque al principio luchó por dividir esas dos facetas para encontrar su propia identidad, hoy reconoce que ambas viajan juntas y que la sombra del pasado ya no le impide “sacar la cabeza”.
Sobre su más reciente sencillo titulado ‘Se acabó el show’, Torroja destacó el contraste visual y sonoro, apostando por una estética más moderna y menos narrativa.
La cantante también compartió su visión sobre las relaciones y la desconexión digital, temas presentes en su próximo disco que saldrá a finales de marzo. Adelantó canciones como ‘En modo avión’, una invitación a soltar el celular para dedicarse mutuamente a las personas.
Al hablar de su legado, a punto de cumplirse 40 años del éxito de ‘Entre el cielo y el suelo’, la española aseguró que no mira hacia atrás con nostalgia, pero que jamás deja de cantar sus clásicos en vivo, prometiendo regresar pronto a Colombia con su nuevo tour.
