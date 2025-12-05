Madres de Soacha denuncian que Miguel Polo Polo no les pidió disculpas: el congresista se defiende

El colectivo de Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) denunció que el representante Miguel Polo Polo les incumplió con el pedido de disculpas públicas que ordenó el Juzgado 42 civil de Bogotá, en un fallo de tutela, mediante en una ceremonia de desagravio, luego de que lanzara a la basura la obra artística de varias botas que fueron pintadas por las madres de los jóvenes asesinados extrajudicialmente.

Esto se dio en el marco del lanzamiento nuevamente de la obra artística, conforme lo ordenó la Corte Constitucional, en el patio Rafael Núñez del Congreso de la República.

Desde dicha organización de víctimas, señalaron que la ausencia del congresista en la ceremonia se convirtió en un nuevo acto revictimizante en su contra, por lo cual señalaron que acudirán a solicitar un incidente de desacato contra el representante por las negritudes. “Se acabaron las negociaciones. Queremos justicia”, escribieron en su página oficial de X".

Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, uno de los jóvenes asesinados, señaló que habían llegado con mucha expectativa frente a la presencia de Miguel Polo Polo en la ceremonia de instalación de la exposición.

“No se dio porque el señor Polo Polo no vino a presentarse con nosotros a presentar esa disculpa con todas las víctimas de Colombia, porque no es solamente a las Mafapo, sino a todas las víctimas de falsos positivos”, señaló Monroy.

Y agregó: “No es digno de que esté en el congreso, no es digno que esté haciendo política por algo que no respeta: las víctimas de Colombia. Porque creo que todas las víctimas de Colombia merecemos respeto y él como congresista tiene que respetarnos. Se burla de las víctimas, pisotea a las víctimas, (...) la memoria no se bota, la memoria se respeta”, dijo.

¿Qué respondió el representante Miguel Polo Polo?

El congresista se pronunció luego de los señalamientos de inasistencia por parte de las Madres de Soacha. Por medio de un comunicado, su abogado Jhonatan Peláez indicó que el representante a la Cámara no se presentó a la ceremonia de desagravio porque tenía que contestar los requerimientos de varios juzgados, así como mencionó que tampoco se concertó la fecha y, además, se encuentra organizando la logística de su campaña.

“Miguel Polo Polo no asistió hoy al patio Rafael Núñez debido a que había que contestar el requerimiento de los juzgados, además, se encuentra organizando la logística para su inscripción como candidato al Congreso en la próxima legislatura, programada para esta tarde. De haberse concertado la fecha y hora como lo dispone la Corte Constitucional, el escenario sería otro” sentenciaron.

Además, desde la defensa de Polo Polo argumentaron que el acto de disculpas debe realizarse dentro del 5 al 17 de diciembre, periodo en el que estará abierta la exposición de las botas en el Congreso conforme ordenaron los jueces y, hasta ayer, aseguran, les notificaron. Por ese motivo, el abogado del representante indicó que mantienen la intención de concertar el día y hora para el pedido de disculpas públicas, para lo cual invitaron a las Madres de Soacha a llegar a un consenso.

