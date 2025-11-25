Miguel Polo Polo asegura que Petro se puso a hablar “barrabasadas” en audiencia en la Corte Suprema

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, a su salida de la fallida conciliación con el presidente Gustavo Petro -que lo denunció por injuria, calumnia y hostigamiento- arremetió de nuevo contra el jefe de Estado.

El proceso penal se relaciona con una denuncia de Petro contra Miguel Polo Polo tras varios trinos que ha considerado violentos, uno de ellos en donde Polo Polo acusa a Petro de tener responsabilidad en el crimen de Miguel Uribe Turbay.

Polo Polo afirmó que el Presidente de la República tomó la palabra por 20 minutos durante la diligencia y comenzó a hablar “barrabasadas” ajenas al proceso penal por el cual habían sido convocados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“Asuntos como la Hacienda Guacharacas, asuntos como la guerra de liberales y conservadores, asuntos como la constituyente de 1991, que Estados Unidos, que los narcos, que la operatividad del ICBF, habló de una cantidad de barrabasadas para luego no terminar diciendo nada ”, sentenció.

En palabras de Polo Polo, le da “lástima” que “una persona” como el presidente Gustavo Petro gobierne a Colombia. Allí mismo, se reafirmó en que no ha cometido ningún delito y que la izquierda está instrumentalizando políticamente la justicia .

“Acá se habla que Polo Polo está hostigando a la izquierda cuando Polo Polo no ha radicado ni una sola denuncia contra ningún aforado en esta Corte” aseveró.

Según Polo Polo, él es el que está siendo hostigado en la Corte Suprema de Justicia con más de 30 procesos activos en la Sala de Instrucción y la Sala de Primera Instancia. “Los tres cabecillas del petrismo me tienen aquí denunciado”.

El representante a la Cámara por las negritudes indicó que el proceso promovido por el presidente Gustavo Petro es una estrategia política y se mantiene en que Petro sí tiene responsabilidad en el crimen de Miguel Uribe Turbay. “Hoy tenemos los fusiles de la guerrilla contra nosotros”, dijo.

Vea las declaraciones de Miguel Polo Polo:

#ATENCIÓN “Me da lástima que una persona como estas gobierne a Colombia”: Miguel Polo Polo (@MiguelPoloP) ratificó que no hubo conciliación con el presidente @petrogustavo y aseguró que el jefe de Estado tomó la palabra en la @CorteSupremaJ para hablar de “barrabasadas” ajenas al… pic.twitter.com/AVMZta056a — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 25, 2025

