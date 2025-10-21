Miguel Polo Polo ofreció disculpas a las madres de falsos positivos tras fallo de la Corte

Tras un fallo de la Corte Constitucional de inicios de octubre, el representante de la oposición, Miguel Polo Polo, ofreció disculpas públicas a las Madres de Falsos Positivos - Mafapo, por haber retirado las botas de la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas”, instalada en el Congreso.

“Quiero dejar en claro que a las señoras de la fundación Mafapo no las conozco, no sabía quiénes eran, ni mucho menos que esa exposición era de ellas (…) les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, dijo Polo Polo este martes, 21 de octubre.

Polo Polo agregó que su objetivo no era atacar al colectivo, sino que buscaba “derrumbar una mentira creada por la izquierda alrededor de un número inflado para hacer política y dinero. Y lo peor: manchar el buen nombre de nuestra Fuerza Pública. Ese es mi objetivo: tirar a la basura un número inventado. No ustedes, señoras de la fundación Mafapo”.

Es de recordar que la Corte había ordenado al representante Miguel Polo Polo que, por medio de sus redes sociales, ofreciera una disculpa pública a Mafapo, al concluir que las agravió al lanzar sus botas artísticas a la basura.

El proceso penal comenzó producto de la denuncia presentada por las Madres de Soacha y el ahora precandidato presidencial Iván Cepeda, quienes consideraron una afrenta revictimizante el comportamiento del congresista Miguel Polo Polo.