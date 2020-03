Los colores de Medellín serían los del arco iris: J Balvin

Como adelanto de ‘Colores’ teníamos 'Blanco', 'Rojo 'y 'Morado'. Además, hace pocos días el artistas colombiano se convirtió en al cantante urbano con el mayor número de temas en la posición #1 en la lista de Latin Airplay.

Este álbum estuvo bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó las flores que tan representan a este trabajo discográfico. Takashi le dio vida a 10 flores una para cada canción y color.

J Balvin habló en La W sobre este nuevo disco y dijo que lo realizó con el objetivo de "mostrarle al mundo mis cualidades y mi estilo de vida".

El artista comentó que el año pasado lo dedicó a encontrarse consigo mismo, "este año no estoy haciendo gira, decidí buscar tiempo para 'Jose'".

“Quise buscar más mi conexión con el ser humano, mi paz, mi felicidad, y aunque tengo tiempo libre, sí hay mucho trabajo porque quiero sacar música y estar presente” añadió.

Además, explicó que regresó a Medellín como base, "a escuchar la juventud y lo que está pasando, para ver cómo puedo ayudar a los que me rodean en mi tierra".

De igual forma, señaló que "este album es global" y que "cada color representa una vibración diferente y un estado de ánimo".

"Pa' los gustos los colores, la gente se va a conectar mucho con el color, o con el vídeo, con la letra o la canción" añadió.

Balvin contó que el color que identificó sus épocas cuando apenas comenzaba y era un joven soñador que quería lograr ser exitoso en la música, reveló que fue el verde esperanza.

“Nunca perdí la fe, por más negro que se vieran los momentos siempre llegaba la esperanza” destacó.

Sobre el gris, que suele ser un color que refleja tristeza o dificultad, dijo que “las épocas duras hacen parte de la vida aunque no queramos tener momentos grises, agradezco esos momentos que he tenido pero no los celebro”.

“En mi vida, han sido más los felices de grises" destacó.

Particularmente sobre "Rojo" dijo que refleja uno de sus sueños que es ser padre y que aun tiene dentro de sus planes a futuro.

Respecto a las colaboraciones, que brillan por su ausencia en este disco, dijo que quiso volver a la forma de hacer música de antes "como lo hacía Michael Jackson, con sencillos y éxitos solos, con puestas en escena y videos que marquen la diferencia y que sean recordados en la historia de la música".

Finalmente, para él Medellín sería de color arco iris por todas las cosas que ha vivido.