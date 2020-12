Critican a Johanna Fadul por comparar resultados de COVID con el sida y el cáncer

Tal parece que Johanna regresaba al país y compartió la felicidad que sentía porque no le hubieran pedido la prueba del coronavirus en el aeropuerto.

“Les voy a contar algo… Uno, confirmadísimo que en este momento no están pidiendo prueba COVID para entrar a Colombia, así que me salvé de la que es por la nariz y dos, recibir esos resultados, o sea, yo creo que es peor que recibir unos de sida, cáncer, no sé así como una enfermedad así terrible”, contó Fadul en Instagram.

Luego que se generó un frenesí por sus afirmaciones, Fadul apareció en otras historias publicadas en su cuenta oficial pidiendo excusas a las personas que se habían ofendido, recalcando que su intención no era lastimar a nadie compartiendo su alegría.

En Twitter e Instagram, la actriz ha sido blanco de críticas durante el día por su manera de expresarse por el resultado de la prueba del COVID-19. Incluso, se posicionó entre los temas más mencionados por los colombianos en las tendencias de Twitter.