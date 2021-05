Cuando los jóvenes sepan el valor de un voto, esto cambia: policía a manifestantes

Colombia cumple más de un mes en medio de manifestaciones pacíficas, multitudinarios plantones y marchas en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril y que recogió la indignación de un sector de la población contra el gobierno de Iván Duque.

Durante ese mes se evidenciaron enfrentamientos entre algunos protestantes, ciudadanos en contra del paro y la fuerza pública, dejando cientos de heridos y decenas de personas fallecidas.

Sin embargo, no todo es malo en las manifestaciones, gestos de paz entre uniformados de la Policía y la comunidad se han evidenciado en diferentes zonas del país.

Esta vez, el senador Gustavo Petro compartió un video a través de su cuenta de Twitter en el que mostró el diálogo que un policía tuvo con algunos jóvenes manifestantes, haciéndoles una reflexión de lo que para él es el verdadero problema de Colombia.

“A mí me dijeron que venga a hablar. Yo les digo ‘muchachos, esto está complicado, ya dieron una instrucción, una orden’. He intentado ser un canal, lo que no han hecho muchos. Voy a decir una cosa: este problema no es policial, es político. Cuando ustedes los jóvenes sepan el valor de un voto, esto cambia”, dijo.

“¿Por qué estoy acá y no están los que arman el problema? No quisiera decirlo ante cámaras, pero el problema no es con nosotros, es que el pueblo no sabe escoger, eso lo vemos nosotros cuando hacemos elecciones”, agregó.

Finalmente, en sus palabras, el uniformado pidió a los profesores enseñar el valor del voto para que así los colombianos sepan elegir a sus líderes.

“Les pido el favor, como le decía a los profesores en su momento, en señemos el valor de un voto para que esto no pase. Para cuidar las elecciones hay medios: en cada mesa pueden cuidar sus votos”, comentó.