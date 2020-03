‘Cuarentena con Ojo Crítico’, entrevistas para pasar la cuarentena

Juan Carlos, también crítico de cine, inició un proyecto llamado ‘Cuarentena con Ojo Crítico’ con el que busca entretener a sus seguidores y entrevistar a personalidades de la televisión o cine.

Se trata de una entrevista diaria en la que comparte cómo ha vivido la cuarentena y qué recomendaciones da para sobrellevar esta situación.

“Es una idea que me dio un amigo español, me dijo que hiciera una cuarentena desde Instagram. Los primeros invitados que he tenido han sido muy interesantes porque no solamente es una charla informal, sino se ha convertido en algo que pensé que iba a ser una tertulia, donde me recomendaran qué leer, qué ver en este tiempo de encierro”, explicó.

Tal fue el caso de su primera invitada, Cecilia Suárez, actriz mexicana reconocida por interpretar a Paulina de La Mora en ‘La Casa de Las Flores’, una producción de Netflix.

Cecilia compartió el título de un disco, una película y un libro para este aislamiento por el que pasa el mundo para evitar el contagio de Coronavirus que ya deja más de 16.000 muertes a nivel mundial.

“Creo que la mayoría de los que me siguen son hispanoparlantes, pero si se puede en inglés o en otro cualquier idioma hasta con un traductor”, dijo Juan Carlos cuando le preguntaron si tendría invitados anglo.