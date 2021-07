Daniela Ospina compartió unas sentidas palabras a su papá a dos años de su muerte

El papá de la modelo y el arquero colombiano David Ospina, Hernán Ospina, falleció en 2019. El padre de la empresaria y el guardameta de la Selección Colombia libró una larga batalla contra el cáncer que no logró vencer.

A dos años de su muerte, que se cumplen este 12 de julio, la deportista aseguró que esta siempre es una fecha que le produce mucho dolor por la ausencia de su padre.

"Definitivamente que carga tan pesada es extrañar... Es imposible que llegue un 12 de julio y no pensar que ya son 2 años desde que emprendiste el viaje mas importante de tu existencia. No puedo negar que cada día que pasa duele más que el anterior y el vacio es mucho más grande, pues tu partida ha sido de las etapas más dolorosas de mi vida y porque sin duda fuiste el mejor padre", expresó la empresaria por medio de su Instagram.

En la publicación compartió una tierna fotografía con su padre y su hija Salomé. En sus sentidas palabras aprovechó para agradecerle a su progenitor su compañía y sus enseñanzas, aún desde otro plano.

"Hoy es inevitable recordarte, llorarte y extrañarte... porque haces parte de cada cosita de mi vida y porque siempre la hiciste mejor, No olvides que tu me has convertido en la mujer que soy hoy, ¡gracias por estar incluso en otro plano, acompañándome, apoyandome, cuidandome y sonriendo cuando me ves feliz", escribió.

Esta fecha coincide, extrañamente, con la fecha de cumpleaños de su exesposo James Rodríguez, quien se encuentra celebrando su llegada al tercer piso rodeado de su familia, pero sin la presencia de su novia Shannon de Lima.