Emotivo mensaje de Daniela Ospina a su hermano tras atajadas ante Uruguay

David Ospina fue la gran figura del paso de la Selección Colombia a las semifinales de la Copa América tras vencer a Uruguay desde los cobros de tiro penal.

En redes sociales han elogiado las dos atajas del arquero del Napoli que sellaron la presencia de Colombia en la siguiente fase del torneo.

No obstante, esta no fue la única noticia que protagonizó David Ospina, pues consiguió el récord de más partidos jugados con 112 juegos, superando a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama que tenía 111 encuentros.

Ante esto, la hermana del guardameta, Daniela Ospina, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales por su nuevo logro.

“Esta mañana me levanté pensando en mi hermano, en mi mejor amigo (…). Me siento infinitamente orgullosa de ti porque no cualquiera hace una carrera como tan intachable y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país”, fue parte del comentario de la exesposa de James Rodríguez.

Ahora, Ospina y los jugadores de la Selección Colombia buscarán el paso a la final, y por qué no, proclamarse campeones de América otra vez.