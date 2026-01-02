Le piden la renuncia a Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, ¿por qué?

A pocas horas de celebrar el nuevo año, Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, recibió una llamada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, notificándole que ya no seguiría en esa entidad. Empezó el año sin empleo.

Hacia las 4:00 de la tarde del 31 de diciembre, la junta directiva de esta entidad, que hace parte del Grupo Bicentenario, se reunió y definió retirar a Muñiz del cargo.

De este modo, en ausencia del presidente, quedó encargado automáticamente el secretario general Iván Alirio Ramírez Rusinque, mientras se define quién quedará en propiedad.

Al respecto, Muñiz le dijo a esta emisora que no se esperaba esta decisión pues considera que su gestión ha sido buena.

“Cerramos el año con una buena gestión. El 80% de los desembolsos se los dimos a los municipios 3,4, 5 y 6”, afirmó.

Asimismo, señaló que no son ciertas algunas versiones que señalan que salió por investigaciones de la Contraloría, pues en las dos auditorías que se hicieron este año solo le salieron hallazgos administrativos, pero no fiscales.

Es decir, considera que se debió a una decisión autónoma del Presidente.

Cabe recordar que Findeter es la Banca de Desarrollo Territorial y busca que “las comunidades tengan acceso a oportunidades, a la provisión de bienes y servicios públicos, de manera equitativa y diferencial, reduciendo las brechas territoriales y socioeconómicas que fragmentan el tejido social”.

Le puede interesar: Agencia de Renovación del Territorio anuncia 19 proyectos en Antioquia por $376.000 millones

Él llegó en reemplazo de Ricardo Bonilla, quien luego fue normado como Ministro de Hacienda.

Escuche W Radio en vivo aquí: