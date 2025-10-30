Banco de Desarrollo Alemán financiará proyectos en Colombia que ascienden a 2 millones de euros

El Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, firmaron un convenio de cooperación financiera no reembolsable por 2 millones de euros, con una duración de 5 años.

Es decir, con recursos de KfW se van a apalancar nuevos proyectos sostenibles.

Las entidades deben presentar proyectos a Findeter para sean financiados con esos nuevos recursos.

“Este programa complementa un crédito de USD 150 millones previamente suscrito, que está enfocado en financiar inversiones en los sectores de energías renovables, eficiencia energética, movilidad, transporte urbano sostenible y agua y saneamiento básico”, señaló la entidad en un comunicado.

A ello agregó que la alianza le permitirá avanzar en iniciativas que mejoran la calidad de vida en las regiones, elevan las capacidades técnicas e institucionales y consolidan la sostenibilidad y la equidad de género como pilares de la banca de desarrollo.

Hay que recordar que, con recursos de KfW, Findeter ha apalancado más de diez iniciativas como parte del Programa de Protección Ambiental y Municipal enfocado en financiar proyectos del sector de agua, saneamiento básico y residuos sólidos.

Entre las iniciativas financiadas por Findeter con recursos del KfW se destacan:

Acueducto metropolitano de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander).

de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander). Optimización del sistema de acueducto de la vereda de Astilleros en El Zulia (Norte de Santander).

de la vereda de Astilleros en El Zulia (Norte de Santander). Mejoramiento y optimización redes de acueducto y alcantarillad o en La Calera (Cundinamarca).

o en La Calera (Cundinamarca). Mejoramiento red de alcantarillado en Nocaima (Cundinamarca).

en Nocaima (Cundinamarca). Construcción del sistema de acueducto del municipio de Turbaná (Bolívar).

del municipio de Turbaná (Bolívar). Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Ubaté (Cundinamarca).

