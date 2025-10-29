Remesas vuelven a superar la barrera de 1.100 millones de dólares: segunda cifra más alta de la historia

Las remesas volvieron a superar la barrera de los 1.100 millones de dólares en septiembre.

La entrada de remesas volvió a superar la barrera de los USD 1,100 millones marcando la segunda entrada de remesas mensual más alta en la historia.

Un informe del Banco de Bogotá resaltó que pese a que la tasa cambio promedió $3,924, mínimos desde mayo de 2024, las remesas en pesos totalizaron $4.3 billones.

Así las cosas, en lo corrido del año, hasta septiembre, los colombianos que han enviado dinero el país, usualmente a sus familiares, suma USD $9.758 millones.

Es decir, las remesas vuelven a superar los ingresos por exportaciones de petróleo (USD $8.551 millones) y también el de café (USD $3.669 millones).

Escuche W Radio en vivo aquí: