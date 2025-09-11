Grupo Aval crea nueva empresa GOU Payments: en esto consiste

GOU Payments es la nueva empresa que lanza el Grupo Aval que prestará servicios de procesamiento de pagos en Colombia.

Esta iniciativa tiene como objetivo “posicionarse como el principal actor al que podrán conectarse empresas, entidades financieras y fintechs para realizar pagos inmediatos como complemento perfecto al lanzamiento de Bre-B, la nueva apuesta del Banco de la República”.

Grupo Aval señaló que, con esta, se podrán hacer retiros en cajeros y corresponsales bancarios con códigos QR y sin tarjeta, débitos automáticos para pago de facturas y transferencias recurrentes y cargue de dinero mediante la llave Tag Aval.

Además, contará con participación indirecta en el sistema Bre-B, recaudo de facturas con Tag Aval y QR, giros internacionales y recepción de remesas, pagos y recaudos con cargo a cuentas en el exterior, compras físicas y virtuales usando llaves digitales.

Adicionalmente, se podrán procesar en línea de pagos masivos, financiación a través del descuento de facturas y generación de links de pago (request-to-pay), entre muchos otros servicios.

María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, aseguró que, con GOU Payments, se pone al alcance de empresas financieras y no financieras, fintechs, cooperativas, fondos de empleados, emprendedores y personas naturales “una plataforma ágil, segura e interoperable, a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y la billetera dale!, a un portafolio integral de productos que les permita gestionar pagos, recaudos, recibir dinero y optimizar sus operaciones de manera eficiente”.

En este mismo sentido, la empresaria resaltó que el propósito es democratizar la innovación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para todo el ecosistema.

