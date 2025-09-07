Gestionan financiación de proyectos estratégicos para Córdoba: estos serían los alcances. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

La administración departamental informó que, en desarrollo de la misión al continente asiático, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, continúa su agenda internacional presentando ante entidades estratégicas de Corea del Sur la propuesta de cooperación para financiar el Parque Biocultural, Científico y Tecnológico de Córdoba, “un proyecto que busca transformar la economía regional hacia la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad”.

Según lo informado, “la misión contempla reuniones con instituciones tecnológicas de gran relevancia como KEITI, KIND y Pangyo Techno Valley, con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión y buscar apoyos de cofinanciación”.

Alcances de los proyectos:

“El Parque Córdoba contempla la construcción del primer Edificio Biocultural y de Innovación, un espacio diseñado para integrar ciencia, tecnología, creatividad y saberes ancestrales”, precisó la Gobernación de Córdoba.

La inversión total proyectada ascendería a $78.333 millones de pesos, “de los cuales se espera financiar un 64% mediante cooperación internacional y aportes privados, y un 36% con recursos públicos. Por ello, Corea del Sur se convierte en un socio estratégico clave por su experiencia en el desarrollo de parques tecnológicos como Techno Valley de Daejeon, modelo que sirve de inspiración para Córdoba”.

“El proyecto, que hace parte de los detonantes de la competitividad según la Agenda Córdoba 2052, apuesta por un modelo sostenible que une innovación tecnológica e identidad cultural, proyectando a Córdoba como referente en bioeconomía e industrias creativas para América Latina”, detalló la administración departamental.

Tras lo expuesto, el mandatario el gobernador Zuleta precisó que “el Parque Córdoba será el motor que articule ciencia, cultura y tecnología para que nuestra región pase de una economía extractiva a una economía del conocimiento. Con Corea del Sur esperamos avanzar en alianzas estratégicas para hacer de este sueño una realidad”.