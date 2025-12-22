Contraloría pide información a MinHacienda sobre polémica venta de TES y urge a recortar gasto

La Contraloría le pidió información al Ministerio de Hacienda por la venta de deuda pública (TES) por 23 billones de pesos a un inversionista extranjero, tras una denuncia en la que se señala que la operación se hizo “a tasas 40 puntos básicos fuera de mercado sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la Nación y por fuera de los programas de emisión normales”.

Por tanto, el ente de control le solicitó informar a la cartera si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos del portafolio de la Tesorería; el monto vendido (valor nominal y valor de mercado) por cada referencia de TES B involucrada y la tasa de interés de la operación; si se trató de una venta de títulos de portafolio, consignando el valor de compra de estos títulos.

Asimismo, le pidió informar cómo se estructuró la venta, quién fue el comprador y cuál fue el motivo que indujo a esta operación.

En medio del revuelo causado por la emergencia económica que el Gobierno decretaría este lunes para recaudar $ 16 billones, la Contraloría General le dijo al Gobierno que “solo le resta el camino del recorte del gasto de $16,29 billones ante negación y archivo de la Ley de Financiamiento”, ya que mientras se aprobó un Presupuesto de 2026 por $530,7 billones, los gastos ascienden a $546,9 billones.

“El cierre de esta brecha dependía de la aprobación de una Ley de Financiamiento por $16,29 billones, que finalmente fue negada y archivada de manera definitiva”, señaló el ente de control.

Por tanto, el ente de control afirmó que “la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable”.

Incluso, la Contraloría agregó que es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, “evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”.

¿De dónde se pueden recortar gastos?

Ante lo que han dicho varios economistas del Gobierno, de qué los gastos inflexibles, la Contraloría General resalta que ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.

“No obstante, un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas”, remató el ente de control.

Escuche W Radio en vivo: