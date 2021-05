Dany Hoyos le apuesta a luchar por la lectura con su nuevo emprendimiento

"Te creo: escuela de arte", es la nueva esperanza que nace para el actor, periodista y presentador, que como una proeza en tiempos de pandemia, donde cada día más comercios se cierran por la dura crisis económica, Hoyos le apuesta a brindarle un espacio a la cultura en su librería en la que espera vender miles de obras usadas, o como el mismo lo definió en La Hora del Regreso: "Libros vividos".

Esta primera sede estará ubicada en la comuna 16, o mejor conocida como Belén, sector que se distingue por su encanto antiguo, el cual lo hace tranquilo y acogedor.

"Yo creo que nosotros en el mundo venimos para transformar la cosas positivamente. En Belén casi no llega el comercio y el arte, los libros están como sacramentados lejos del sector y por eso le apostamos a traerlos a la comunidad", explicó.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Cuestionado por la decisión comercial de emprender con la cultura, específicamente con los libros, su respuesta es contundente: "A mí realmente no me importa vender, para eso hubiera puesto un negocio de tapabocas o de aguardiente. Los libros me han salvado, porque muchas veces son mucho más interesante que la vida misma".

Y es por eso que con ese premisa quiere brindar un espacio al público para leer, aprender, hablar e intercambiar conocimientos con una taza de café: "Hablar de libros siempre es un encanto. La literatura es la forma más entretenida y contundente de entender la complejidad humana. Si en Colombia la gente leyera más, no sé si seríamos un mejor país, pero si más felices", puntualizó.

Hoyos también anunció que además de Belén, "Te creo" tendrá en los próximos meses, nuevas sedes en Medellín y en otras ciudades del resto del país.