Profesor cordobés de violín trabaja en la Orquesta Sinfónica en Alabama en EE.UU.

Egresado de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Córdoba, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, ganador de una beca para una maestría en Music Performance (interpretación musical), Andrés Aleán Villegas se ganó su cupo dentro de la nómida de la Mobile Symphony Orchestra, de Alabama, Estados Unidos, para enseñar y ser concertista de ella.

En entrevista con La Hora del Regreso, el violinista aseguró que los encargados de encaminarlo e inspirarlo en este camino fueron su padre y su tío, quienes le inculcaron el amor, la pasión y la disciplina por la música clásica, en la tierra del bullerengue, el baile cantado, la cumbia, el fandango, el porro y la puya.

"Todo inició en Cereté, Córdoba, del lugar de donde soy. Mi familia me encaminó y me ayudó a decidirme. Esto no quiere decir que no he tocado folclor. He hecho de todo un poco, pero la música clásica es mi fuerte, por decirlo así. Recibí ayuda y pude obtener unas becas que me llevaron a tocar hasta la Mobile Symphony de Alabama", aseguró.

Sobre su papel como docente de violín de la orquesta juvenil y en el programa de Educación en Violín, Viola o Chelo, asegura que lo disfruta y que agradece que en la orquesta sinfónica de Alabama puede desempeñarse como músico y profesor:

"Mi formación es como músico, tengo el pregrado en educación y me encanta trabajar con niños y con gente que quiere y se apasiona por aprender música", comentó.