Colombiano conquista competencia internacional de construcción con Legos

El equipo conformado por David Velásquez y el australiano 'Gus' fueron los ganadores, luego de una movida temporada en el reality show Lego Masters, serie emitida en el canal australiano 9Entertainment, donde los equipos compiten para construir el mejor proyecto de Lego.

De acuerdo al colombiano, esta aventura inició hace un año cuando se presentó de forma individual y los productores del programa decidieron que uniera esfuerzos con 'Gus' para crear las más impresionantes estructuras con fichas de Lego.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Para el ganador, esta participación nace de su afición por estos elementos desde su juventud: "Llevo coleccionando Legos desde hace más de 20 años, soy un apasionado. Mi mente siempre va a 40.000 kilométros por hora, pero cuando me concentro en estas fichas, me inspira y me siento relajado. Es como mi mantra", comentó.

El pasado 16 de mayo, la estructura final de un ciervo en un bosque permitió que la pareja se consolidara como la campeona del último de los ocho retos de la tercera temporada. Sin duda, el talento y la paciencia descrestó a los jurados este año:

"Fue un momento muy emotivo, Gus lloró, yo lloré. Realizamos una construcción en la que nos tardamos más de 28 horas de trabajo seguido y fue el que nos llevó a ser los ganadores", dijo.

Cada uno de los integrantes recibió un premio de 2 millones de pesos.