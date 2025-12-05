Ecopetrol y Parex Resources firman nuevo acuerdo para exploración y producción en Boyacá y Casanare

Ecopetrol y Parex Resources firman nuevo acuerdo para exploración y producción en Boyacá y Casanare
Estas operaciones se desarrollarán en áreas de contratos existentes, en el Piedemonte Llanero. Tienen la expectativa de incrementar la oferta de gas natural al interior del país.
Ecopetrol y Parex Resources suscribieron un nuevo acuerdo para desarrollar actividades de exploración y producción en el Piedemonte Llanero.
Las operaciones las desarrollarán en áreas de contratos existentes, en Boyacá y Casanare.
“Dicha extensión fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a Ecopetrol el pasado mes de noviembre, bajo el compromiso de perforar un pozo en el marco del programa de evaluación en el área adicionada”, señaló Ecopetrol en un comunicado.
En 2026 las dos compañías comenzarán las obras civiles y la perforación del pozo Floreña Hurón, con el que esperan incrementar la oferta de gas natural al interior del país, así como del pozo exploratorio Farallones, cuyo acuerdo fue anunciado el año anterior y que recibió la aprobación de la ANH en el mes de agosto de 2025.
“Este acuerdo ratifica la apuesta de Ecopetrol y Parex Resources en una alianza para continuar con la actividad exploratoria en la cuenca Piedemonte, una de las de mayor interés estratégico en la búsqueda de nuevas reservas de gas y crudo liviano en el país”, resaltó la petrolera en un comunicado.