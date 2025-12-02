Ecopetrol incrementó 14% su oferta de gas natural para atender demanda de 2026 de hogares y comercios

Ecopetrol anunció que el país incrementó en 14% su oferta de gas natural, por lo que Colombia podrá contar con ese porcentaje de gas adicional, que permitirá́ la atención de hogares y pequeños comercios, gas natural vehicular y el sistema nacional de transporte.

“En el caso de los contratos para los sectores residencial y comercial, pasó de 133 GBTUD promedio en 2025 a 182 GBTUD, incrementándose un 37% en el año 2026, lo que permite reducir la exposición de estos sectores a los precios del mercado secundario y del gas natural importado. Lo mismo ocurrió con el Sistema Nacional de Transporte de Gas, el cual pasó de una contratación promedio en 2025 de 0,45 GBTUD a 7,7 GBTUD para los años 2026 a 2028”, afirmó la petrolera en un comunicado.

Se debe recordar que desde este lunes, 1 de diciembre, empezó a regir el año gas con la entrada en vigencia de los nuevos contratos suscritos entre los productores, distribuidores-comercializadores y algunos grandes consumidores o usuarios no regulados de este servicio.

Entre tanto, la compañía aseguró que las medidas de flexibilización regulatoria en la comercialización del gas natural, expedidas por la CREG y el Ministerio de Minas, le permitieron liberar cantidades adicionales para ampliar la oferta de gas que, antes de la flexibilización, solo permitían la venta una vez al año y por periodos mínimos de tres años.

“En Ecopetrol alcanzamos una reducción de más del 13% en los consumos propios de gas en los últimos dos años, gracias a que hemos balanceado y optimizado de manera eficiente la sustitución de este energético por otros combustibles. Conectamos parte de nuestras cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporamos 800 MW de capacidad en nuestros proyectos de autogeneración con energías renovables”, aseveró Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

De hecho, así serán las fuentes y cantidades para atender la demanda:

Ampliar

Finalmente, la empresa resaltó que el precio promedio de la contratación de Ecopetrol para 2026 se ubica sobre los 6,5 USD/MBTU que incluyen los procesos comerciales realizados en 2025, así como procesos comerciales de años anteriores.