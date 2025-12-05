Internacional

Trump quiere poner fin a la “migración masiva” en el mundo, afirmó la Casa Blanca

“La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional”, indica el documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad”.

Estados Unidos quiere, bajo la presidencia de Donald Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras “el elemento principal de la seguridad” estadounidense, afirma un documento de la Casa Blanca publicado este viernes.

La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional”, indica el documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad”.

Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”, agrega.

