Segundo caso de quemado con pólvora en Risaralda; hombre perdió varios dedos manipulando un taco

Otro caso de una persona con quemaduras de pólvora se presentó en la ciudad de Pereira, es decir que al 4 de diciembre son dos los casos que han ocurrido, la misma cifra, según la Secretaría de Salud del departamento, que se llevaba para el año 2024.

Esta vez, las heridas de la persona son mucho más graves, se trata de un hombre de 38 años de edad, quien en el barrio Galicia de Pereira manipuló un taco que le explotó en una de sus manos amputando y fracturando varios de sus dedos.

Según el Secretario de Salud de Risaralda, Edgar Hernando Navarro Zuluaga, este hombre se encuentra hospitalizado en el San Jorge de Pereira.

“Fue con un artefacto pirotécnico, con un taco, aunque al parecer, pues no hay efectos del alcohol, pero si fue por la manipulación de esta pólvora; está hospitalizado en el Hospital Universitario San Jorge.”

El secretario resaltó la importancia de pasar esta navidad en paz, sin pólvora y en familia.

“Hacemos nuevamente un llamado a toda la ciudadanía del departamento para que tengamos una Navidad sin pólvora, una Navidad sin quemados. Cuidemos a nuestra niñez, a nuestra infancia, a nuestra juventud. No utilicemos pólvora en estas fiestas decembrinas y de fin de año nuevo, que Risaralda no tenga ni un solo quemado más,” puntualizó el jefe de la cartera de la salud del departamento.

Cabe recordar, que el primer caso se presentó el primero de diciembre en medio de la alborada, donde una mujer de 48 años resultó con quemaduras de primer grado en una de sus manos al manipular un volcán; aunque fue atendida en un centro asistencial no requirió hospitalización.