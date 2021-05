Carolina Gaitán regresa a la televisión con la telenovela "Flor Salvaje"

La cadena de televisión hispana vuelve a emitir en las pantallas de Latinoamérica la popular novela protagonizada por la fallecida actriz venezolana Mónica Spear, como un homenaje a su carrera.

¨Flor Salvaje¨, basada en el best seller ¨La novia oscura¨ de la escritora colombiana Laura Restrepo y filmada en distintos escenarios de Colombia, es protagonizada por Mónica Spear, Roberto Manrique y José Luis Reséndez.

A partir del próximo lunes 24 de mayo a las 03:40 en Colombia solo por Telemundo Internacional.

La cuota colombiana de esta serie dramática que fue emitida originalmente en 2011 es la actriz y cantante colombiana, Carolina Gaitán que en esta producción interpretó a uno de los personajes más recordado de "Flor Salvaje", Alicia "Malicia".

"Alicia es una mujer sensible, con un duro temperamento, que trabaja en las noches en un bar al lado de mujeres de otras nacionalidades. Este personaje lo recuerdo con mucho cariño porque me permitió cantar y actuar en este papel (...) Esto es algo que hacemos nosotros, no solo inmortalizar personajes, sino grandes historias", le comentó la artista a La Hora del Regreso.

Por otra parte, hablando de sus nuevos proyectos labores, Gaitán se mostró agradecida porque el 2020 y el año presente le ha traído mucho trabajo.

"Para este año vengo con algunos otros proyectos. Seré la protagonista de la nueva serie de 'Juanpis' González en Netflix, también hago parte de Cannabica de Dynamo y una producción audiovisual internacional, de la que no puedo hablar mucho y que no es precisamente en español", dijo.