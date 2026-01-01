Rusia acusa a Ucrania de ataque con al menos 20 muertos en región de Jersón

Rusia acusó al ejército de Kiev de haber llevado un ataque nocturno con drones en la parte de la región ucraniana de Jersón controlada por Moscú, dejando al menos 20 muertos.

El Comité de Investigación ruso indicó en un comunicado que un ataque “masivo” de drones ucranianos alcanzó una cafetería de la localidad de Jorly.

El gobernador de la región meridional de Jersón nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, afirmó en Telegram que al menos 24 personas murieron y que “decenas” resultaron heridas, y también publicó unas fotos en las que se ven cuerpos carbonizados.

Se decretaron dos días de luto oficial en la parte de Jersón controlada por Rusia, agregó.

De momento, las autoridades ucranianas no reaccionaron a estas acusaciones.

Por su parte, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, acusó a Kiev de haber llevado a cabo un “ataque terrorista” contra la población civil durante los festejos de Año Nuevo.

El pueblo de Jorly se ubica a orillas del mar Negro, y está controlado por Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania, en febrero de 2022.

El ejército ucraniano le arrebató gran parte de la región de Jersón a las tropas del Kremlin en el otoño boreal de 2022, incluida la capital epónima.

Desde entonces, el río Dniéper marca la línea del frente en la región, donde ambos bandos suelen lanzar ataques con drones.