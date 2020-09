¡De Cartagena para el mundo! ‘El Caribefunk’, nominados a los Grammy Latino

El cantante Alfonso ‘Funkcho’ Salas, vocalista y compositor, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre la nominación de su banda, ‘El Caribefunk’, a los Grammy Latino en la categoría de mejor álbum contemporáneo fusión tropical.

“Un amigo me dijo que a las 9:00 salía lo de los Grammy y yo le dije que nosotros no estábamos pensando en eso. De pronto, me llegó un mensaje de WhatsApp que decía ‘felicitaciones por la nominación’, ahí se me salió el corazón”, dijo.

“No paraba de temblar, se me erizó la piel, un momento muy emotivo”, agregó.

Salas también explicó por qué la banda surgió en Buenos Aires y no en algún municipio de Caribe colombiano.

“Para algunos estudiar en nuestro país no es fácil. Entonces, desde la añoranza somos músicos desde muy niños. Cartagena ha sido una ciudad muy conservadora en la que siempre reinó el vallenato, el reguetón y nosotros somos de música alternativa”, explicó.

“Allá tomamos la decisión de hacer música y de arrancar con el proyecto. Comenzamos tocando en un hotel para 10 personas”, añadió.

Por otro lado, destacó que el estar fuera de Colombia fue determinante para el género musical del cual hacen sus composiciones.

“Fueron cosas que se dieron con la necesidad. Por ejemplo, siempre nos gustó la música del Caribe y la añoranza de estar lejos nos hicieron sonar de esa manera. Sin embargo, al no tener los instrumentos, Andrés, mi compañero, simuló una batería y empezamos con eso”, señaló.