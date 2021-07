Desborde de acción: Marvel y sus próximas entregas para cine

Marvel es uno de los universos cinematográficos más importantes en la actualidad luego de décadas de desarrollo de historias y personajes que han trascendido a la pantalla grande.

Icónicos superhéroes como Iron Man, Hulk, el Capitán América, entre otros, marcaron la infancia de muchas personas que con ilusión ven hoy la evolución que han tenido estos personajes.

Una de las estrategias más fuertes en el universo Marvel y por la que ha ganado millones de seguidores en todo el mundo, es la unión de superhéroes y la conexión de sus diferentes historias.

Una de las muertes que más impacto a los fans de este universo fue la de Iron Man, un acontecimiento que para muchos marcó el final de Avengers. Sin embargo, Marvel seguirá profundizando en algunas historias y mostrará nuevos héroes.

- Black Widow (7 julio 2021): Natasha Romanoff, interpretada por la carismática Scarlett Johansson, deberá enfrentar su pasado y una conspiración que no se detendrá hasta verla caer.

Este personaje fue uno de los más importantes en las películas de Avengers y vio su final sacrificándose en la última de las entregas de esta saga.

- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3 septiembre 2021): Shang-Chi, conocido como el ‘Maestro del Kung Fu’, se ve alcanzado por su pasado y luchará hasta el final por desligarse de él.

Simu Liu, actor y productor de cine chino-canadiense, será el encargado de darle vida a este nuevo superhéroe de Marvel.

- Venom: Carnage liberado (17 septiembre 2021): El simbionte extraterrestre afrontará uno de sus máximos retos al enfrentarse con su alter ego, Carnage.

Los protagonistas de la entrega serán el inglés Tom Hardy, representado a Venom, y el estadounidense Woody Harrelson, quien tomará el papel de Carnage, una nueva amenaza en el mundo de Spiderman.

- Eternals (octubre 2021): Una raza de seres inmortales con superpoderes han vivido entre los humanos durante milenios sin llamar la atención, pero una grave amenaza los hará intervenir.

Entre los actores destacados están:

Angelina Jolie interpretando a Thena, una guerrera con el superpoder de formar cualquier arma a partir de la energía del universo.

Salma Hayek será Ajak, la líder de los Eternos.

Kit Harington, quien interpretará Dane Whitman, un humano conocido como el Caballero Negro.

- Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre 2021): aunque no está confirmada su trama, será la tercera entrega de la interpretación de Tom Holland como Spiderman y podría traer a escena el famoso ‘Spider-Verse’, un evento en el mundo Marvel que muestra las diferentes versiones del superhéroe.

Además de Tom Holland, está confirmada la presencia de Zendaya Maree Stoermer (MJ), Jerry Brooks (Julius Del), Jacob Batalon (Ned Leeds), Marisa Tomei (May Parker), entre otros.

- Morbius (19 enero de 2022): Muestra la historia de Morbius, un doctor que falló tratando su enfermedad y que se convirtió en un vampiro. Será interpretado por el reconocido actor Jared Leto, quien ha aparecido en películas como Escuadrón Suicida y Réquiem por un sueño.

Además, esta película contará con el reparto de Adria Arjona (Martine Bancroft), Matt Smith (Loxias Crown), Jared Harris (el mentor), Tyrese Gibson (Simon Stroud) y Michael Keaton (Adrián Toomes).

- Thor: Love and Thunder (6 mayo de 2022): Una nueva aventura del dios del trueno, protagonizado por Chris Hemsworth, y que mostrará a Lady Thor (Natalie Portman).

Sin embargo, traerán de vuelta a Valkiria (Tessa Thompson) y añadirán a los personajes de Guardianes de la Galaxia: Star Lord (Chris Pratt), Drax el Destructor (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan) y Mantis (Pom Klementieff).

- Doctor Strange en el multiverso de la locura (23 de marzo de 2022): El Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) desatará una maldad nunca antes vista en el mundo luego de enfrentarse con un poderoso enemigo.

En esta historia Marvel vinculará la nueva entrega del Doctor Strange con la serie de Wandavision, por lo que se tiene prevista la aparición de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

- The Marvels (11 noviembre de 2022): Una película que retomará la historia de Carol Danvers o la Capitana Marvel (Brie Larson) luego de la primera entrega que fue todo un éxito en taquillas.

Y aunque no se ha desvelado el papel que desempeñará, posiblemente un nuevo villano, también se sabe que Zawe Ashton estará en la producción.