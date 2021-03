Descalza y en pijama: así fotografiaron a Drew Barrymore en las calles de Nueva York

Una de las protagonistas de 'Los Ángeles de Charlie' ya ha reconocido en el pasado, en un entrevista en 2020, que no le interesaba seguir luciendo prolija todo el tiempo, que "sus días de ponerse en los pies de Carrie Bradshaw habían acabado", luego de la llegada de su segunda hija.

La imagen que fue publicada por el reconocido medio de entretenimiento de Hollywood, Page Six, deja ver a la actriz con un aspecto descuidado, mientras camina en pijama y descalza en las sucias calles de la Gran Manzana.

Lo que ha desconcertado a los internautas sobre este comportamiento de Barrymore es que en los últimos días se han registrado muy bajas temperaturas en Nueva York.

La temperatura ayer en la ciudad era de 37ºF, menos de 3 grados centígrados. Así que hacía muchísimo frío para pasear por la calle con sólo una camiseta, sin chaqueta y, lo más raro, sin zapatos.

La estrella sigue sin pronunciarse sobre este hecho, pero esta fotografía se ha convertido en material de memes en Internet y de miles de comentarios.

Drew Barrymore hits the streets of New York City barefoot https://t.co/Ozkakn41gU pic.twitter.com/9vC3hholWc