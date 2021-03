Las apariencias engañan: Importante influencer japonesa resultó ser un hombre de 50 años

Una ‘mujer’ japonesa se volvió famosa por viajar en moto a través de todo el país nipón, llegando a tener más de 19.000 seguidores en Twitter, red social en la que mostraba sus destinos y aventuras.

Siendo reconocida en redes como azusagakuyuki, la cuenta es un ejemplo perfecto de lo fácil que es manipular una imagen con ayuda de programas de edición o un simple filtro de la cámara.

Al parecer, el hombre utilizaba Faceapp para cambiar su apariencia al de una joven y bella mujer para así ganar seguidores.

En su contenido se notaba que tenía un gran cariño por el mundo automotriz, pues varias de sus publicaciones tienen que ver con motores, motocicletas y más.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ

もうすぐ春ですよ

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ

大好き:バイクいじり

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg