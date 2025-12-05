Declaran desierta la licitación para la operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar

Mediante un comunicado TransMilenio se pronunció sobre la licitación para operar el TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar asegurando que se declaró desierta por vicios de trámites

“Aunque en la fecha de cierre se recibieron tres ofertas, la entidad se vio en la obligación de adoptar esta decisión para garantizar la objetividad y transparencia del proceso, debido a una inconsistencia detectada en el pliego de condiciones, la cual generaba dudas respecto de la hora límite para la recepción de las propuestas”, dice el comunicado.

Lea también: Sicariato en estación Paraíso de TransMiCable deja una víctima con antecedentes delictivos

De acuerdo con lo información, la decisión se toma “en cumplimiento del Pacto de Cumplimiento aprobado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, por medio del cual TransMilenio S.A. se comprometió a estructurar, licitar y suscribir un contrato de operación para el TransMiCable de Ciudad Bolívar, en reemplazo del contrato actualmente vigente con la Operadora Distrital de Transporte”.

Finalmente, una vez quede en firme la resolución que declaró desierta la licitación, TransMilenio convocará un nuevo proceso de selección, “bajo las mismas condiciones previamente establecidas, garantizando así la adjudicación y suscripción del contrato en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y responsabilidad que rigen la contratación estatal”.