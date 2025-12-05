Tres platillos para deleitar el paladar en Medellín: lugares y precios

La gastronomía de la ciudad paisa se caracteriza mucho como comida contundente, abundante y variada en los sabores que presenta, todo esto influenciado por costumbres indígenas, españolas y africanas. Estos son 3 platos de la ciudad que vale la pena probar junto a su precio (en promedio) y lugares dónde se puede probar.

Mondongo Antioqueño

Esta preparación es considerada una joya de la gastronomía antioqueña. Es una sopa que está hecha a base de mondongo (Partes del estómago de la res), maíz, verduras y, dependiendo el cocinero, cortes de carne de res o de cerdo para aportar más volumen y sabor a a la sopa. Este plato se vuelve especialmente apetecido en días de lluvia o clima frio para manejar la temperatura.

Al ser un plato tan inherente a la ciudad, es posible conseguirlo en una gran cantidad de restaurantes en toda la metrópolis, sin embargo, en zonas como Laureles o el Poblado hay restaurantes especializados en comida paisa, y el plato de Mondongo Antioqueño puede llegar a costar entre 10,000$ y 15,000$ pesos, pudiendo ser bajar o subir dependiendo del prestigio o de la densidad turística del lugar donde esté el restaurante.

Mondongo antioqueño. Foto: Getty Images. / Marcela Pelaez Ampliar

Arepa Paisa

Las arepas son una preparación que recorre todo el territorio colombiano y prácticamente tiene una forma por región, como la arepa de huevo, proveniente de la costa o la arepa boyacense, y en este caso Medellín también tiene su versión que es prácticamente un clásico, una arepa hecha de maíz blanco, delgada y cocinada a la plancha.

Es posible comprarla en cualquier mercado para cocinarla o sino, se puede conseguir en una enorme cantidad de puestos callejeros en toda la ciudad con precios desde los 2,000$ y que pueden ser modificados si a la arepa se le añade queso, carne, pollo, mantequilla y cualquier tipo de adición que esté disponible en el lugar de compra.

Arepa de maíz blanco con Mantequilla. Foto: Getty Images. / Elan Irving Ampliar

Bandeja Paisa

Este plato es la estrella de la ciudad y la región, tanto así que es constantemente cocinado y servido en Bogotá, Armenia y la mayor parte del país cafetero. Por todo esto es prácticamente un indispensable para cualquier visita a Medellín.

Bandeja Paisa. Foto: Getty Images. / alexat25 Ampliar

Este plato está conformado por arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, aguacate, chorizo, huevo frito, plátano maduro y arepa, siendo una mezcla de varios sabores, texturas que ha atraído a millones.

Para encontrar este plato a buen precio es simple, pues en la mayoría de restaurantes se encuentra, con precios en un rango de 15,000$ a 25,000$ pesos dependiendo también del turismo o condición de la zona del restaurante.

