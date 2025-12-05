Tres platillos para deleitar el paladar en Medellín: lugares y precios
Medellín posee un enorme porcentaje del turismo colombiano, incluyendo ciudadanos de otras partes del país como de otras naciones, y de esto proviene la duda de muchos visitantes acerca de que platillos de la ciudad vale la pena probar.
La gastronomía de la ciudad paisa se caracteriza mucho como comida contundente, abundante y variada en los sabores que presenta, todo esto influenciado por costumbres indígenas, españolas y africanas. Estos son 3 platos de la ciudad que vale la pena probar junto a su precio (en promedio) y lugares dónde se puede probar.
Mondongo Antioqueño
Esta preparación es considerada una joya de la gastronomía antioqueña. Es una sopa que está hecha a base de mondongo (Partes del estómago de la res), maíz, verduras y, dependiendo el cocinero, cortes de carne de res o de cerdo para aportar más volumen y sabor a a la sopa. Este plato se vuelve especialmente apetecido en días de lluvia o clima frio para manejar la temperatura.
Al ser un plato tan inherente a la ciudad, es posible conseguirlo en una gran cantidad de restaurantes en toda la metrópolis, sin embargo, en zonas como Laureles o el Poblado hay restaurantes especializados en comida paisa, y el plato de Mondongo Antioqueño puede llegar a costar entre 10,000$ y 15,000$ pesos, pudiendo ser bajar o subir dependiendo del prestigio o de la densidad turística del lugar donde esté el restaurante.
Arepa Paisa
Las arepas son una preparación que recorre todo el territorio colombiano y prácticamente tiene una forma por región, como la arepa de huevo, proveniente de la costa o la arepa boyacense, y en este caso Medellín también tiene su versión que es prácticamente un clásico, una arepa hecha de maíz blanco, delgada y cocinada a la plancha.
Es posible comprarla en cualquier mercado para cocinarla o sino, se puede conseguir en una enorme cantidad de puestos callejeros en toda la ciudad con precios desde los 2,000$ y que pueden ser modificados si a la arepa se le añade queso, carne, pollo, mantequilla y cualquier tipo de adición que esté disponible en el lugar de compra.
Bandeja Paisa
Este plato es la estrella de la ciudad y la región, tanto así que es constantemente cocinado y servido en Bogotá, Armenia y la mayor parte del país cafetero. Por todo esto es prácticamente un indispensable para cualquier visita a Medellín.
Este plato está conformado por arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, aguacate, chorizo, huevo frito, plátano maduro y arepa, siendo una mezcla de varios sabores, texturas que ha atraído a millones.
Para encontrar este plato a buen precio es simple, pues en la mayoría de restaurantes se encuentra, con precios en un rango de 15,000$ a 25,000$ pesos dependiendo también del turismo o condición de la zona del restaurante.
