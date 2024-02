Descubra si sus hábitos son adicciones

La psicóloga y directora de la Fundación Libérate, Martha Suescún, explicó a La W Radio cómo las adicciones afectan a las personas, generando acciones que llevan a la pérdida de control, comportamientos obsesivos, problemas para relacionarse y la negación del problema.



Igualmente, hizo referencia a las adicciones no tóxicas, es decir, aquellas que abarcan el deseo a relaciones afectivas conflictivas, la adicción a la comida, tecnología, sexo, videojuegos y deporte.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que una de cada cuatro personas sufre trastornos de conducta por nuevas adicciones. Además se destacan las investigaciones de la Universidad de California (Ucla, siglas en inglés) que determinaron cómo el cerebro de personas adictas al sexo actúa igual al de adictos a las drogas. Sin embargo, concluyeron que dicho comportamiento es consecuencia de altos índices de líbido, por lo cual no tendría relación con las adicciones.



"Es dañino cuando se pierde el control y se genera una obsesión”, refutó Suescún.



Por su parte, Robin Kanarek, profesor de la universidad de Tufts, demostró en su estudio cómo el deporte puede generar pérdida de control cuando se libera gran cantidad de neurotransmisores como la dopamina y por lo tanto la persona abandona sus responsabilidades sociales para seguir en constante entrenamiento.



Respecto al problema de uso del internet por parte de los jóvenes, la psicológa recalcó: “Los padres deben reconocer y poner límites”. Si no existen pautas de uso, se podría empezar una dependencia que abarca deterioro en relaciones interpersonales, incremento de las conductas que implican agresividad, ansiedad, irritabilidad, malestar físico, entre otras.



Para la OMS, en el tratamiento para enfrentar las adicciones se puede experimentar síndrome de abstinencia, sudoración y taquicardia que, según Martha Suescún, se trata con intervención grupal y médica, además de terapia sicológica personal y familiar. También se ofrece un programa de ayuda a través de consulta externa para personas de bajos recursos económicos.



La directora de la fundación Libérate hizo énfasis en los riesgos de las adicciones y agregó: “Las adicciones silenciosas son más peligrosas porque no hay deterioro físico pero hay ingobernabilidad, soledad y pérdida de control”, además contó cómo los niños son los más perjudicados en adicciones tóxicas como el alcohol.



Por otra parte, la fundación se ha dedicado a hacer campañas preventivas por medio del teatro, ahora se quiere dar el mensaje frente al alcohol con el comediante Ricardo Quevedo.



Suescún comentó: “A raíz de factores comunes se quiere poner en escena lo peligroso que es para los jóvenes la primera ingesta y para los padres poner límites”. La presentación será en el Teatro La Castellana, el 24 de septiembre a las 8:00 p.m.