"Desnuda": Modelo denuncia que aerolínea no la dejó viajar por su vestuario

Deniz Saypinar, una fisicoculturista y modelo fitness, se volvió tendencia en redes sociales luego de denunciar a través de sus redes sociales que una aerolínea no la dejó tomar su avión por considerar su ropa “ofensiva”.

“No me dejaron subir al avión porque estoy usando esto y me dijeron: ‘estás desnuda’. No me dejaron volar porque ofendo a las familias ¿pueden imaginar eso?”, aseguró.

El incidente se dio en el aeropuerto de Dallas Fort Worth en Estados Unidos y generó indignación en redes sociales.

Cabe resaltar que, según las políticas de viaje de la aerolínea, “la ropa ofensiva o los pies descalzos” no son admitidos.

La influencer y modelo, Deniz Saypinar, denunció que American Airlines le impidió abordar un avión por considerar su ropa “ofensiva” pic.twitter.com/v1bvancwnh — Alekx Rodríguez (@alekx_04) July 12, 2021

Sin embargo, en el video que Saypinar compartió se le ve usando un crop top, un buso blanco y un short.

En definitiva, los comentarios de la mujer generaron controversia en redes sociales puesto que muchos defienden las normativas de la compañía, pero otros no encuentran nada malo en la ropa de la modelo.