“Detrás de mi éxito en OnlyFans está mi disciplina y dedicación”: Aida Cortés

La reconocida modelo de OnlyFans Aida Cortés pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre su éxito en el contenido virtual para adultos, siendo la mujer mejor pagada de Colombia en dicha plataforma.

“Nos está yendo muy bien, seguimos creciendo y queremos ver hasta dónde podemos llegar (…). Hay que tomarse esto como un trabajo. Hay que saber manejar estadísticas y tener metas claras con un equipo de trabajo”, dijo.

“Detrás de mi éxito en OnlyFans está mi disciplina y dedicación”, agregó.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre su libro, en el que contará detalles de su infancia y su vida en la actualidad.

“Los golpes me los da la sociedad (refiriéndose los comentarios de la gente). En mi libro cuento muchas cosas de mi vida y cómo aprendí a afrontar esta situación”, comentó.

De igual forma, aseguró que “jamás” tendrían un encuentro personal con un usuario, pues “lo mío es la virtualidad. Si yo aceptara salir con alguien por dinero sería prostitución”.

¿Le gustan las mujeres?

“A los hombres le encanta ver a mujeres juntas. Hicimos un sondeo y por eso tengo colaboraciones con varias mujeres. Lo hago porque me gusta y porque disfruto mucho con ellas”, dijo.

¿Qué hubiera pasado si hubieran restringido el contenido sexual en OnlyFans?

“Hubo un pánico en los usuarios. Me hubiera tocado decidir entre otras plataformas que sí le diera la importancia al contenido virtual para adultos”, indicó.

¿Qué es lo más raro que le han pedido?

“Lo que me parece extraño no lo hago. Realizo cosas sexuales que no me lastimen. Roll Play, desnudos e incluso jugado videojuegos”, contó.

¿Cómo es la relación que tiene con sus seguidores?

“Mis usuarios no son máquinas de sexo. Ellos quieren ser escuchados, tienen sentimientos. A veces están tristes, emocionados. El sexo es solamente un anzuelo para fidelizar a las personas. El sexo no es ni el 50% del éxito”, afirmó.