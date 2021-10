“Discúlpame madre”: J Balvin ofrece disculpas a las mujeres por canción ‘Perra’

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido popularmente como J Balvin, reapareció luego de la polémica que se generó en redes sociales por su canción titulada ‘Perra’, pues para muchas personas denigra de las mujeres y de la comunidad afrodescendiente.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un video en el que les pidió disculpas a las “mujeres, comunidad negra” y personas que se sintieron ofendidas por el contenido de su canción.

Asimismo, en las imágenes resaltó que él siempre ha sido una persona de “tolerancia y amor”, razón por la que salió a responderle a sus seguidores.

“Vengo a hablar del video de ‘Perra’. Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres de la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que empodera y apoya a las mujeres”, dijo.

Por otro lado, aseguró que al ver las críticas decidió despublicar el video de todas las plataformas.

Uno de los momentos más llamativos de su video es cuando le pidió perdón a su mamá, quien había mencionado que Balvin se había equivocado con ese contenido.

“Como forma de respuesta y de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas estoy aquí dando cara dando cara, hablando al respecto. Madre, discúlpame, y la vida sigue siendo mejor cada día, gracias por escucharme. José”, agregó.