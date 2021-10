Mamá de J Balvin también se unió a la oleada de críticas por la canción "Perra"

Desde el lanzamiento de la mencionada canción, que el artista urbano colombiano lanzó con la cantante y compositora del tema Tokischa, ha sido blanco de críticas de parte de representantes de varios sectores políticos, sociales y culturales que lo han tildado de “misógino”, “racista” y “machista”.



Aunque en entrevista con Daniel Coronell, Tokischa aseguró que su canción quiere exaltar la sexualidad de la mujer en plena libertad utilizando el término “perra”, esto no ha salvado a J Balvin de los regaños de parte de la comunidad femenina, entre esas su propia mamá.



La señora Alba dialogó con el medio regional “Cosmovisión” sobre la polémica desata por el video en el que se ve a su hijo paseando con cadenas a dos mujeres afrodescendientes y afirmó que José recibió su correspondiente llamado de atención.



“Yo lo llamé, lógicamente… ¿Dónde está el josesito que yo conozco? Esa canción no es… no sé ni qué decir”, aseguró. Además, señaló que no pudo terminar de ver el video al quedar impresionada con la imagen proyectada de su hijo.



Indicó que, pese al regaño, entiende que Balvin no es perfecto y que está segura que aprendió una lección muy dura con este controvertido acontecimiento en su carrera.



“Yo no necesito hijos perfectos, necesito hijos que se equivoquen porque el día que mi hijo sea perfecto, perdemos los dos; yo como madre para mostrarle el camino y él que se cree perfecto no va a luchar nunca”.