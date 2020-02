El discurso de un transgresor: Joaquin Phoenix y su llamado de atención en los Oscars

Joaquin Phoenix, ganador del Oscar a mejor actor por su interpretación en la película Joker, era una de las voces más esperadas en la ceremonia. Muchos sabían que el actor iba a aprovechar el espacio para hacer un llamado a la consciencia. Y así lo hizo. Phoenix le dijo a sus compañeros que deberían aprovechar la fama para defender muchas causas, por ejemplo, la lucha por cuidar el medio ambiente, luchar en contra de la desigualdad, luchar por los derechos de la comunidad LGBT.

“Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico”, dijo el actor.

Este es el discurso de Joaquin Phoenix en los premios Oscar:

Me siento lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé dónde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He estado pensando mucho en algunos de los problemas angustiosos a los que nos enfrentamos colectivamente, y creo que a veces sentimos, o nos hacen sentir, que defendemos diferentes causas. Pero yo veo algo en común. Estamos hablando de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... estamos hablando de la lucha contra las injusticias

Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo o una raza tiene derecho a explotar, dominar, controlar y usar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Entramos en el mundo natural y saqueamos sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y, cuando ella da a luz, robarle a su bebé. Aunque sus gritos de angustia son inconfundibles. Y luego tomamos su leche, que era destinado a su ternero, y lo ponemos en nuestro café y nuestro cereal.

Y creo que tememos la idea del cambio personal, porque pensamos que tenemos que sacrificar algo para renunciar a algo, pero los seres humanos, en nuestro mejor momento, somos tan inventivos, creativos e ingeniosos... y creo que cuando usamos el amor y la compasión como nuestros principios rectores podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres y para el medio ambiente.

Ahora, he sido un sinvergüenza. He sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil de trabajar y desagradecido, pero muchos de vosotros en esta sala me habéis dado una segunda oportunidad y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos cancelamos unos a otros por errores pasados... cuando nos ayudamos mutuamente a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después. Gracias.