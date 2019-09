El éxito del estreno de Bolívar: el hombre, el amante, el libertador

Los actores Shany Nadan, quien interpreta a Manuela Sáenz adulta; José Ramón Barreto, Simón Bolívar joven; y Luis Gerónimo Abreu, quien es Simón Bolívar adulto en la nueva telenovela del Canal Caracol, 'Bolívar: el hombre, el amante, el libertador', compartieron en La W lo que fue el estreno de la producción en el país.

Aunque la novela ya había salido en Netflix, la acogida por los espectadores de la televisión colombiana fue muy grata, según los actores.

“Ha sido un proyecto muy especial para los tres, se formó un ejército patriótico, en un 90% la novela se grabó en exteriores, tuvo sus dificultades, pero lo logramos y fue maravilloso”, expresó Shany.

Sobre cómo fue la preparación para la elaboración del personaje de Bolívar, José Ramón contó que: “Desde pequeño fui muy bueno en historia, me gustaba actuar las efemérides. Lo bonito de este personaje es que era muy querido y conocido por las personas. El reto fue ponerle otra cara a este personaje.”

“Leyendo y aprendiendo mucho por internet. Lo que si me sucedió es que es como una cebolla, tiene capa tras capa. A veces creo que es hasta bipolar. Me interesaba saber cómo actuaba, cómo hablaba, pero la historia siempre se escribe con alguna influencia. Era muy difícil saber cómo hablaban. Tú no hablas como escribes”, mencionó Luis Gerónimo Abreu.

Por su parte, Shany, quien interpreta a Manuelita, expresó que: “A Manuelita se le conoce como la amante de Bolívar, cuando realmente el amante era él porque ella era casada. Yo soy ecuatoriana, y en Ecuador si nos enseñan mucho sobre Manuelita, es nuestra heroína.”