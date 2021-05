El tenso momento que vivió Álvaro Uribe en una entrevista con CNN

La violencia y la violación de Derechos Humanos en Colombia en medio de las manifestaciones contra la reforma tributaria y el descontento de un sector de la población con el gobierno de Iván Duque, han trascendido a medios internacionales.

Incluso, artistas como Justin Bieber y Residente se han pronunciado sobre la situación que viven los colombianos en las calles.

Ante esta situación, en CNN decidieron entrevistar al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien desde el inicio del paro nacional ha pedido a los colombianos respetar a la fuerza pública, generando polémica con algunos mensajes en redes sociales.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías es usar sus armas para defender su integridad y a las personas del terrorismo vandálico”, fue uno de los trinos del exmandatario.

Precisamente, sobre este tipo de mensajes inició la entrevista dirigida por el periodista Fernando del Rincón.

“De acuerdo con la Constitución y los Derechos Humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de defender a los ciudadanos y sus bienes. Una cosa es la reforma tributaria y la protesta, otra la violencia”, respondió Uribe.

Posteriormente, el periodista mencionó que el líder del Centro Democrático “no es contundente sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial, el uso de armas de fuego”, destacando también los reportes de las organizaciones internacionales.

“Mire Fernando, usted me invita es a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha (…). Somos totalmente contundentes, lo que pasa es que la representante de Naciones Unidas hizo unas acusaciones totalmente injustas a las Fuerzas Armadas”, respondió Uribe.

“La Policía colombiana está bastante desarmada, no puede utilizar armas letales y salen a asesinar a los policías”, agregó.

Al escuchar los argumentos del exmandatario, Fernando del Rincón le leyó los reportes de organismos internacionales sobre los excesos de la fuerza pública con los protestantes y le compartió la incomodidad de muchos colombianos con la retorica del expresidente.

“Amnistía Internacional está bastante perdida en la realidad colombiana. En este país todos los periodistas tienen plenas garantías”, mencionó Uribe.

“No Fernando, no le puedo aceptar eso. Usted me llama a condenarme. Usted no me está llamando como periodista, lo hace como político. Le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas, soy muy respetuoso”, agregó.