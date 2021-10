En el pasado, el antagonista de ‘El Juego del Calamar’ habría interpretado a Goku

‘El Juego del Calamar’ es la serie de Netflix más exitosa este año, consolidándose como la serie más vista de este año y la más exitosa de la plataforma. Debido a esto, sus personajes también han ganado amplio reconocimiento.

Uno de ellos es Heo Sung-tae, quien interpreta al antagonista de la serie Jang Deok-su, y de quien se supo interpretó a Goku pequeño en la película Dragon Ball: Ssawora Son Goku, Igyeora Son Goku es una película live-action de Corea de Sur.

Le puede interesar:

Una vez se dio a conocer esto por un usuario de Twitter conocido como Izmemerz, se hizo viral su personaje de la popular serie anime de Akira Toriyama; sin embargo, usuarios en Twitter le dijeron que no hay prueba de esto por lo que el usuario que reveló este dato, publicó una entrevista en corenao del actor para corroborar su información.

Además, aseguró que también le preguntó al actor vía Instagram si él había interpretado a Goku en esta película de los 90’s, que no cuenta con las autorizaciones de sus creadores, por lo que se modificaron detalles como el traje del personaje, y él le habría respondido que sí de manera implícita y con algo de vergüenza.

La única película live-action que cuenta con los permisos es Dragon Ball: Evolution, un filme muy criticado por los fans ya que está muy mal considerada en general y cuenta la historia diferente a la conocida por la serie original, como el origen de los ‘Ozaru’ o los monos gigantes en que se transformaban los sayayin cuando miraban la luna llena.

I don't know if y'all are aware but....bootleged live-action Korean Goku grew up to be Deok Su in Squid Game. That's right...same actor. pic.twitter.com/u4sqUZaiWj